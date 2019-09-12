ضبط مستحضرات تجميل فاسدة داخل مخزنين في عين شمس والجمالية

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة بقيادة اللواء محمد منصور، مدير الأمن، من ضبط مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل مخزنين في عين شمس والجمالية.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا بتمكن إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، بقيادة العميد محمد رجائي، من ضبط مسئول عن مخزن شركة لمستحضرات التجميل بدائرة قسم عين شمس لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وتجميعه كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مقلدة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.



عثر بداخل المحل على 17093 عبوة برفان جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



كما تم ضبط مسئول عن محل عطارة بدائرة قسم شرطة الجمالية؛ لإدارته المحل "بدون ترخيص" وتجميعه كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مقلدة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.



عثر بداخل المحل على 360 عبوة كريم بشرة جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.