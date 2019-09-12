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مصر

التعليم العالي تعلن نتيجة تنسيق الشهادات الفنية لعام 2019

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 12:31 م
جريدة الدستور
إسراء جمال
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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق الشهادات الفنية لعام 2019، وكشف مكتب التنسيق عن وجود زيادة في أعداد المتقدمين من خريجي الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين لهذا العام 2019 عن العام الماضي بنحو 17000 طالب وطالبة.

حيث تقدم اجمالى (197146) طالبا وطالبة على موقع التنسيق الالكتروني من الشهادات الفنية 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين، وبلغ عدد الطلاب المرشحين (191159) طالب وطالبة وذلك طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن.

وكان عدد الطلاب المرشحين في كليات جامعية 20215 طالب وطالبة، وفي معاهد تابعة للوزارة 170944، بإجمالي 191159 طالب وطالبة.

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