ضبط 6 متهمين بالتنقيب عن آثار داخل منزل بمصر القديمة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء محمد منصور، مدير الأمن، من ضبط 6 أشخاص لاتهامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بمصر القديمة.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بلاغًا بورود معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة مصر القديمة، تؤكد تنقيب مجموعة من الأشخاص عن الآثار بأحد العقارات بمنطقة السادات بدائرة القسم.



عقب تقنين الإجراءات وتم استهداف العقار وضبط 6 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل العقار "ملك أحدهم" وعثر بداخله على حفرة قطرها 10 أمتار وأدوات الحفر والتنقيب.



وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار إخطار النيابة العامة للتحقيق.