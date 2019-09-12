ضبط صيدلي بحوزته 790 علبة دواء مخدر في أطفيح

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون ومكافحة الجريمة بشتى أنواعها.



أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، عن ضبط صيدلي بتهمة الاتجار في العقاقير المخدرة المدرجة بجداول المخدرات، متخذًا من مسكنه بأطفيح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبتفتيش مسكنه تم ضبط 790 علبة دواء مخدرة تحوي 3000 كبسولة، 6220 قرصًا، 692 أمبول، 20 زجاجة نقط، هاتف محمول، مبلغ مالي".



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته العقاقير المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل ترويجها على عملائه، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه الإجرامي.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.