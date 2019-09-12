سقوط تاجر سلاح في السويس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس، من ضبط أحد الأشخاص بحوزته سلاحين ناريين بقصد الاتجار.



أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس، اتجار عاطل مقيم بدائرة القسم، في الأسلحة النارية محلية الصنع.



عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام تم استهدافه وضبطه بمنطقة سكنه وبحوزته 2 فرد خرطوش ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازته السلاحين بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.