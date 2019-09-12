سقوط 3 تجار مخدرات في السحر والجمال

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلوجرامات.



وأسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان "السحر والجمال"، عن ضبط 3 عناصر إجرامية- سبق اتهام أحدهم في قضية "مخدرات" لاتجارهم في المواد المخدرة- أثناء استقلالهم سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة ثان العاشر وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 5 كيلوجرامات، بندقية خرطوش، 4 طلقات لذات العيار، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة.



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لاستخدامه في نشاطهم الإجرامي.