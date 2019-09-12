إحالة 32 موظفًًا فى المنيا للتحقيق

أحالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 32 موظفًا بقريتى طوخ الخيل ودمشير إلى الإدارة العامة للشئون القانونية للتحقيق معهم نتيجة تغيبهم عن العمل دون عذر، وإهمالهم وتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي.



قال محمد سيد، رئيس مركز المنيا، إن القرار جاء بناء على التقرير الذي أعدته لجنة الانضباط والتفتيش الدوري أثناء مرورهم على عدد من الوحدات القروية التابعة لقريتي طوخ الخيل ودمشير، تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنيا بمتابعة سير العمل والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين.



وأضاف رئيس مركز المنيا أنه تمت إحالة مسئولي أملاك الدولة بقرية طوخ الخيل للتحقيق، حيث رصد التقرير قيام المسئولين بالإدارة بتعطيل سير محاضر التعدي على أراضى أملاك الدولة، ما يعد إهدارًا لحق من حقوق الشعب.



وأوضح رئيس المركز أن هناك دوريات تفتيشية مستمرة على الوحدات المحلية من أجل تحقيق الانضباط داخل المصالح الحكومية والإدارات الخدمية والوحدات المحلية وتقديم خدمات تليق بالمواطن، وتحقيقًا لمصلحته في المقام الأول.