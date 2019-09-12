رصد 12 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى شوارع القاهرة

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملات مرورية موسعة، لرصد كل المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلي كل الجهات المعنية، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.



أسفرت الحملات- خلال الـ24 ساعة الماضية- عن رصد 12 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدامها في العمليات الإرهابية، منها 5 سيارات تم تسليمها لمالكيها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 4 دراجات بخارية دون تراخيص ولوحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.