سائق يمزق جسد مبيض محارة بـ"سكين" في القليوبية

طعن سائق توك توك، مبيض محارة، بسلاح أبيض في مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية في شبين القناطر، وتم نقل المجني عليه للمستشفى.



تلقى اللواء طارق العجيزي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مستشفى شبين القناطر المركزي بوصول "مصطفى ممدوح" مبيض محارة، مصابًا بجرح قطعي غائر بالصدر من الناحية اليسرى وجرح قطعي بالأنف وآخر بالحاجب الأيمن، وتم تحويله لمستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج.



وبالفحص وسؤال المصاب قرر بحدوث مشادة كلامية بينه و"هشام. م. ن" سائق توك توك، بسبب خلافات مالية تطورت لمشاجرة، فتعدى المتهم عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" محدثًا ما به من إصابات وفر هاربًا.



تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتخلصه من سلاح الجريمة بإلقائه بأحد المصارف.



كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17646 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2019 وتولت النيابة التحقيق.