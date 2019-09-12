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محافظات

أسيوط: الإسراع في منظومة تقنين وضع اليد وحملات إزالة التعديات

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 11:20 ص
جريدة الدستور
أسيوط – محمد أبو شادي :
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عقدت محافظة أسيوط اجتماعًا للجنة العليا لتقنين وضع اليد، بحضور مسئولي منظومة التقنين وأملاك الدولة بالمراكز والأحياء.

وجاء ذلك لبحث ضرورة الإسراع في منظومة تقنين وضع اليد وتسليم العقود لمستحقيها وتذليل كافة العقبات أمام المتقدمين بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017، وذلك طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقنين وضع اليد للأراضي المملوكة للدولة، فضلًا عن استرداد حق الشعب وتنفيذ قرارات الإزالة لمن لم يتقدم بطلبات تقنين.

كما ناقش الاجتماع ضرورة استكمال أعمال الفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين لباقي الطلبات المقدمة من المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة لجميع الأراضي التي تقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها، تنفيذًا لخطة الدولة لتقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي الممولكة لها بالقانون ومواصلة الجهود المبذولة وتكثيف العمل في إنهاء الإجراءات الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة كل في نطاق مركزه واستكمال موجات الإزالة الفورية لجميع التعديات على أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين على أن يتم تسليم الأراضي التي تم استردادها "حق الشعب" إلى جهات الولاية التابعة لها.

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