إخماد حريق فى شقة سكنية بالسيدة زينب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الخميس، من إخماد حريق داخل شقة سكنية تابعة لدائرة قسم السيدة زينب، دون وقوع إصابات.



تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق في شقة في السيدة زينب، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.



فيما سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق داخل شقة سكنية في بولاق للدكرور، دون إصابات، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتم السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.



كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة في بولاق الدكرور، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، قبل إخماد الحريق.