تجديد حبس سائق وتباع بتهمة ترويج أستروكس في النهضة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الخميس، تجديد حبس سائق وتباع 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بتهمة حيازة مخدر الأستروكس في النهضة.



وكشفت التحريات، عن أن المتهمين هما "باسم. ع" 24 سنة، سائق، و"محمد. ف" 20 سنة، تباع، وعثر بحوزتهما على 23 كيس أستروكس بغرض ترويجها والكسب غير المشروع منها.



وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة السلام ثان تفيد بترويج سائق وتباع المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثان من القبض على المتهمين، وبحوزتهما 23 كيس أستروكس قبل ترويجهم على عملائهم بدائرة القسم، و366 جنيهًا من متحصلات تجارتهما، وهاتفي محمول لتسهيل الاتصال بعملائهما.



تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات جددها قاضي المعارضات.