تجديد حبس "بلطجي المرج" 15 يومًا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم الخميس، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة أسلحة بيضاء وخرطوش بغرض استعراض البلطجة في أحد الأفراح الشعبية بالمرج.



وكشفت التحريات، عن أن المتهم "محسن. م" 23 سنة، عاطل، اعترف بحيازته المضبوطات بغرض استعراض البلطجة في أحد الأفراح الشعبية بالمرج.



وكانت بداية الواقعة أثناء مرور دورية أمنية لتفقد الأحوال الأمنية، فتمكنوا من ضبط "محسن. م" 23 سنة، عاطل، وبحوزته 2 سلاح أبيض "مطواة"، "كزلك" و2 فرد خرطوش، وبسؤاله أقر بامتلاكه المضبوطات بغرض استعراض البلطجة في أحد الأفراح الشعبية بالمرج.



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.