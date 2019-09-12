افتتاح 67 قاعة رياض أطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة بأسيوط

أعلن صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، افتتاح 67 قاعة إضافية جديدة لمرحلة رياض الأطفال KG 1 بعدد من المدارس التجريبية والرسمية المتميزة لاستيعاب ارتفاع أعداد الأطفال المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بمختلف المدارس، وذلك بالتعاون مع مسئولي التعليم العام وهيئة الأبنية التعليمية.



وأكد وكيل الوزارة أن فتح قاعات جديدة بالمدارس التجريبية سيقضي على جميع مشكلات إلحاق الأطفال بالتعليم الرسمي المتميز للغات حتى سن 5 سنوات فأكثر، وحل مشكلة الكثافة، كما أنه يتيح فرصة جديدة للأطفال في الالتحاق بهذه المدارس نظرًا لإقبال أولياء الأمور المتزايد على إلحاق أبنائهم بها.



وأشار إلى أنه كان قد تم تشكيل لجنة من مسئولي التربية والتعليم والأبنية التعليمية وأعضاء مجلس النواب وبعض أولياء الأمور بدراسة المقترحات ووضع الحلول العاجلة لاستيعاب الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية والمتميزة والخاصة تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ومواجهة الإقبال المتزايد على تلك المدارس بمختلف مراكز المحافظة.



وأضاف أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة ووضع الحلول والمقترحات العاجلة لاستيعاب وقبول جميع الأطفال من هم في سنة الخمس سنوات أو تجاوزوها بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات وتجهيز القاعات واستغلال الفراغات بالمدارس، وذلك نظرًا للإقبال المتزايد على المدارس الرسمية والمتميزة للغات تفعيلا لقرار وزير التربية والتعليم، وحرصًا من وزارة التربية والتعليم على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.