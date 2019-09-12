السبت.. عايدة الأيوبي تحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي

تستعد المطربة عايدة الأيوبي لإحياء حفل غنائي بعد غدٍ السبت المقبل، داخل ساقية عبدالمنعم الصاوي في الزمالك.



ومن المقرر أن تقدم "الأيوبي" خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغنياتها التي يعشقها الجمهور ومن ضمنها "عصفور، على بالى، كفاية يا ورد، من زمان، صدفة٬ إن كنت غالي٬ يا دنيا فرحيني، بردة البوصيري، في عشق الله" إلى جانب مجموعة من القصائد الصوفية.



يشار إلى أن عايدة الأيوبي مطربة وملحنة بدأت رحلتها الفنية عام 1991 عندما أصدرت أول ألبوماتها "على بالي" الذى حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، تلاه "رفيق عمري" 1992 و"من زمان" 1993.



اعتزلت "الأيوبي" الغناء لفترة ثم أصدرت ألبومًا دينيًا عام 2009، بعدها وضعت ألحان وغناء قصيدة "بردة البوصيري" وبعض الأشعار الصوفية.



وعادت للساحة الفنية مرة أخرى بعد ثورة يناير، وقدمت أحد الأعمال للشهداء بعنوان "بحبك يا بلادي" من كلماتها وألحانها.