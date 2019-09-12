"عسل وبيض".. إفطار بعثة المصري البورسعيدي في زنجبار

انتهت بعثة لاعبي النادى المصرى البورسعيدي من تناول وجبة الإفطار، منذ قليل، بفندق الإقامة فى زنجبار، وتضمنت وجبة الإفطار كميات كبيرة من العسل الأبيض والبيض والجبن بجانب المشروبات الساخنة والمخبوزات.



ووصل اللاعب محمود وادي، مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصرى، منذ قليل، إلى فندق إقامة الفريق بمدينة زنجبار، استعدادًا للمشاركة في تدريبات اليوم على ستاد عمان الذي يستضيف مباراة المصري وماليندي والمقرر لها في الـ15 من سبتمبر الجارى ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدى الثانى من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية فى نسختها السابعة عشرة.

