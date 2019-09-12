حميد الشاعري يطرح "شد الفيشة" بمشاركة هانى عادل "فيديو"

طرح المطرب حميد الشاعري أحدث أغنياته "شد الفيشة" على طريقة الديو بمشاركة المطرب الشاب هانى عادل.



وتعد "شد الفيشة" تجربة جديدة للكابو مع أجيال جديدة، وهو الأسلوب الذى يتبعه دائما فى اعماله، فهو يسعى لربط الأجيال ببعضها، بهدف ربط الجمهور بكل فئاته العمرية مع اعماله.



الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحي وتوزيع حميد الشاعري، ومن جانبه، قال الشاعر تامر حسين أنه يحاول خلال الفترة الحالية تقديم أغنيات بأفكار جديدة لكسر الروتين المعتاد والتنوع بين الأغانى الدراما والساخرة والغزل والحب والأغانى الاجتماعية.



ويستعد حميد الشاعري للعودة إلى الساحة الغنائية خلال الفترة المقبلة بعدد من الأغنيات التي سيقدمها بصوته والتي تعتبر مفاجأة قوية، خاصة بعد الغياب لمدة تجاوزت 13 عامًا وانشغاله في التلحين والتوزيع الموسيقي لكبار المطربين في مصر والوطن العربي.



ويطرح المطرب 4 أغنيات على طريقة الـ"سينجل" خلال موسم الصيف، استقر على أغنيتين بطريقة الـ"ديو" الأولى مع المطرب الشعبي حكيم والتي تعاون فيها مع الشاعر الغنائي تامر حسين، والثانية ستكون مع مصطفى قمر.