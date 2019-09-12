صعود محدود لمؤشرات البورصة وترقب لجنى الأرباح بمستهل التعاملات

صعدت مؤشرات البورصة بنحو طفيف، لدى مستهل تعاملات اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بدعم من حالة الترقب لعمليات جنى الأرباح المنتظرة لدى شريحة عريضة من المتعاملين.



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 15023 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 2201 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 18287 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 557 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1480 نقطة.