إذاعة الأغاني تحتفى بعطاء بليغ حمدي بـ 400 أغنية

قال شريف عباس، مدير عام إذاعة الأغاني، إن الفنان الراحل بليغ حمدي يعد عمودا من أعمدة الموسيقى العربية، وتحتفل الإذاعة بعطاء فنان كبير أثر في الوجدان وموسيقاه انتشرت بشكل كبير.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أنهم كانوا في حيرة كبيرة لاختيار المجموعة المقدمة، اليوم، لبليغ حمدي، ووقع الاختيار على حوالي 400 اغنية من مكتبته، لإرضاء جميع الأذواق، فهو لديه رصيد كبير.



وأكد عباس في مداخلته مع الإعلامية مها بهنسي، أن بليغ حمدي وضع الفنانة وردة في مكانة عالية وجعلها تنافس العظماء أم كلثوم وعبد الحليم وفريد الأطرش، فقد زادت شعبيتها وجماهيريتها على

يديه.

