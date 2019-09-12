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رياضة

الأمريكي بيرس يرشح أستراليا للقب مونديال السلة

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:39 ص
جريدة الدستور
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رشح بول بيرس، اللاعب السابق في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، أستراليا للفوز بلقب كأس العالم للعبة.

وأكد بول بيرس، أن أداء باتي ميلز صانع لعب أستراليا في كأس العالم، ساعد في وضع فريقه في مقدمة المرشحين لإحراز اللقب، بعد خروج الولايات المتحدة على يد فرنسا.

وتأهل الفريق الأسترالي إلى الدور قبل النهائي للمونديال لأول مرة، بفوزه 82-70 على جمهورية التشيك، بعدما سجل ميلز 24 نقطة بالإضافة إلى ست تمريرات حاسمة، واستحوذ على أربع كرات مرتدة.

وقال بيرس، لشبكة "إي.إس.بي.إن": "أستراليا تلعب بشكل جيد جدا الآن، باتي ميلز لاعب مثالي لهذا النوع من المباريات.. يمتاز بتصويب الثلاثيات ويلعب منذ عدة سنوات، يجب أن يكونوا من المرشحين للقب".

ويلتقي الفريق الأسترالي مع إسبانيا، التي هزمت أستراليا في مباراة المركز الثالث بأولمبياد ريو دي جانيرو 2016، لحساب الدور قبل النهائي.

وتلعب الأرجنتين، التي هزمت صربيا وصيفة بطل العالم في 2015، ضد فرنسا التي وضعت حدا لمسيرة من 58 مباراة بدون هزيمة، على مدار 13 عاما للولايات المتحدة في البطولات.

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