"مايكل لويس" يرفع حصته فى "الإخوة المتضامنين" إلى 5.57%

علمت "الدستور" من مصادر مطلعة، أن رجل الأعمال المهندس مايكل لويس تادرس يؤنس، رئيس مجلس إدارة شركة مشرقي للاستثمار العقاري، رفع حصته بشركة الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي، إلى 5.57 %، من خلال شراء 140752 سهم لتصل ملكيته إلى 222693 سهما، مقابل 81941 سهما قبل زيادة نسبة مساهمته، وذلك خلال تعاملات جلسة أمس الأربعاء.



وأضافت المصادر أن رجل الأعمال قام بزيادة ملكيته بالشركة من خلال الشراء من الأسهم حرة التداول، مؤكدة أن الإفصاح عن تلك العمليات سيتم خلال تعاملات اليوم الخميس فى بيان رسمى لإدارة الإفصاح بالبورصة.



يذكر أن شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، قد أكدت فى وقت سابق أن المساهم أحمد العدل أحمد حسن سمك، رفع نسبته في الإخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي لـ5.565%.



وأضافت الشركة في بيان للبورصة، أن العميل أحمد العدل رفع نسبته من 4.735% إلى 5.565%.



وأشارت الشركة إلى أن العميل اشترى 33.202 ألف سهم، بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 102.291 ألف جنيه، بمتوسط سعر بلغ 3.08 جنيه للسهم.



يذكر أن الإخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي سجلت صافي ربح بلغ 187.54 ألف جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 162.91 ألف جنيه أرباحًا خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.