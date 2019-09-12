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حوادث

حملات موسعة على الطرق السريعة لرصد متجاوزي السرعات

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:28 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين
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شنت الإدارة العامة للمرور، حملات موسعة على الطرق السريعة والمحاور والميادين الرئيسية، وذلك لرصد متجاوزي السرعات القانونية، وكذلك حملات كشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة أثناء القيادة، وكذلك حملات الكشف عن سلامة الإطارات، حفاظا على سلامة الجميع.

كما تم الدفع بالأوناش المرورية وسيارت الدفع الرباعي على كل الميادين لرفع أية معوقات بالطرق، وكذلك سيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة.

كما تم نشر رجال مباحث المرور على المواقف لإلزام السائقين بالتعريفة المقررة وعدم المغالاة فيها.
وتهيب الإدارة العامة للمرور المواطنين بإتباع تعليمات وآداب المرور، حفاظا على سلامة الجميع.

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