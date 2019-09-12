كثافات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، ظهور كثافات مرورية متحركة، وذلك بسبب زيادة الأحمال، وذلك وسط انتشار الخدمات المرورية على كل الطرق والمحاور لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.



وتباطأت حركة السير أعلى طريق صلاح سالم خاصة اتجاه المطار، كما شهد طريق كورنيش المعادي اتجاه حلوان تباطؤا في حركة السير، وشهد الطريق الدائري من نفق السلام اتجاه مؤسسة الزكاة كثافات مرورية متحركة.



وتباطأت حركة السير أعلى الطريق الدائري من الاوتوستراد للمنيب ومن الصحراوي للمريوطية.



وكانت حركة السير جيدة بطريق السويس ومحور المشير وطريق الداون تاون بالقاهرة الجديدة.



كما رصدت المتابعات بعض الكثافات المتحركة أعلى كوبري أكتوبر وكوبري مايو وكوبري عباس وشارعي الهرم وفيصل اتجاه الجيزة، وجسر السويس



وتكثف الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، من جهودها لتنظيم حركة السير وسحب الكثافات المرورية من الطرق.