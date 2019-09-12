هونج كونج تعرض شراء بورصة لندن مقابل 36.5 مليار دولار

قدمت بورصة هونج كونج للأوراق المالية عرضا مفاجئا لشراء بورصة لندن.



فقد كشفت بورصة هونج كونج للتبادل والمقاصة يوم الخميس عن أنها قدمت عرضا لشراء أسهم مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية.



وقال المسؤولون في بورصة هونج كونج إنهم يتوقعون إنفاق 29.6 مليار جنيه إسترليني أو نحو 36.5 مليار دولار على الصفقة.



وأضافوا أنه إلى جانب المبلغ النقدي سيقومون بإصدار أسهم للحصول على التمويلات الضرورية.



وقالت بورصة هونج كونج في بيان إنها تعتقد أن هذا الدمج بين البورصتين يمثل فرصة استراتيجية مقنعة للغاية لإنشاء مجموعة تشكل بنية تحتية لسوق عالمية تجمع أكبر وأهم الأسواق المالية في آسيا وأوروبا.



ويقول المراقبون إن بورصة هونج كونج تريد تسهيل استثماراتها من خلال عملية الدمج في وقت تشتد فيه حدة المنافسة بين الأسواق المالية.



وستساعد هذه الصفقة بورصة هونج كونج على وجه الخصوص في جعل نظام معاملاتها المالية أسرع.