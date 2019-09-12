مصادر: ريال مدريد تعرض 210 ملايين يورو لشراء "صلاح"

قال موقع ليفربول ايكو المختص بأخبار فريق ليفربول الإنجليزي اليوم الخميس، نقلا عن مصادر خاصة بالموقع من داخل النادي، إن الفريق الأسباني الشهير ريال مدريد قد يدفع 210 ملايين يورو مقابل الحصول على اللاعب المصري محمد صلاح.



يأتي هذا في الوقت الذي انتشرت فيه أنباء تفيد بأن ليفربول قرر بيع محمد صلاح عقب انتهاء الموسم الرياضي الحالي الصيف المقبل مقابل الحصول على ثلاث لاعبين من أندية أخرى، في صفقة قال عنها ليفروبول أنها ستكون الأغلى على الإطلاق في كرة القدم.



