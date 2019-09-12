فريق لاجئين يشارك في الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020

قالت اللجنة البارالمبية الدولية إن فريقا من اللاجئين سيشارك في منافسات ألعاب طوكيو البارالمبية عام 2020.



وتحدث رئيس اللجنة أندرو بارسونس عن الخطة في مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية يوم الخميس.



وقال إن أربعة إلى ثمانية رياضيين معاقين لاجئين سيتنافسون في ألعاب طوكيو. وكان فريق مكون من رياضييْن لاجئيْن قد شارك لأول مرة في ألعاب ريو البارالمبية قبل ثلاثة أعوام.



وأضاف بارسونس أن المناقشات تجري حاليا مع اتحادات الرياضات العالمية حول اختيار الرياضيين الذين سيشاركون في منافسات طوكيو.



ومع تبقي نحو عام على انطلاق الألعاب، يقول بارسونس إن الألعاب البارالمبية في طوكيو، في الوقت الراهن، هي الأفضل تحضيرا مقارنة بالألعاب السابقة.



وأضاف بارسونس أيضا أن النقل هو التحدي الأكبر في المنافسات البارالمبية.



وقال إن هناك حاجة لمستوى أعلى من قابلية الوصول مقارنة بالمنافسات الأولمبية من حيث نقل الرياضيين والمسؤولين الذين لديهم إعاقات مختلفة من مقرات إقامتهم إلى مواقع المنافسات.