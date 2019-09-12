سيئول تطالب بحظر أعلام "الشمس المشرقة" خلال أولمبياد طوكيو

طلبت كوريا الجنوبية من اللجنة الأولمبية الدولية حظر رفع الأعلام التي تعرف بـ"الشمس المشرقة" خلال دورة ألعاب طوكيو التي ستجرى العام القادم.



فقد قالت وزارة الرياضة الكورية الجنوبية يوم الخميس إنها أرسلت رسالة باسم الوزير باك يانج وو إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ تطلب حظر رفع هذه الأعلام.



يذكر أن العلم المذكور تظهر فيه شمس حمراء تمتد منها أشعة على خلفية بيضاء.



وقالت الوزارة إن العلم كان يستخدم بدءا من أواخر القرن التاسع عشر كرمز للجيش خلال فترة الغزو الياباني لدول آسيوية.



وقال إن العلم هو بالتأكيد رمز سياسي يذكر بمعاناة وآلام شعوب كوريا الجنوبية والصين ودول في جنوب شرق آسيا.