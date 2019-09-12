السلفادور ترسل 800 شرطى إلى الحدود لمنع عبور المهاجرين

ذكر مسئولون أن حكومة السلفادور ستنشر ما لا يقل عن 800 فرد من الشرطة على حدودها مع هندوراس وجواتيمالا في محاولة لمنع عبور المهاجرين المتجهين للولايات المتحدة.



وقالت الحكومة في بيان إن تلك الخطوة ستبدأ اليوم الخميس عند معبر لا تشادورا الحدودي مع جواتيمالا قرب ساحل المحيط الهادي، حيث سبق أن حاول مئات من مهاجري السلفادور العبور ضمن مجموعات كبيرة من المهاجرين.



وأفاد مسؤول بحكومة السلفادور بأن الشرطة ستلقى دعما من 350 من مسئولي الهجرة الذين سيراجعون وثائق هوية وسفر المهاجرين الساعين للعبور.



وكان وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد قال بعد اجتماع في البيت الأبيض هذا الأسبوع إن هناك انخفاضا كبيرا في أعداد المهاجرين المتجهين للولايات المتحدة عبر المكسيك، خاصة من أمريكا الوسطى، وتوقع أن يستمر هذا الاتجاه.