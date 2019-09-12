وفد حكومى واقتصادى لبنانى يزور بغداد 7 أكتوبر

أفاد تقرير إخباري عراقي اليوم الخميس بأن وفدا حكوميا واقتصاديا لبنانيا سيبدأ في السابع من الشهر المقبل زيارة إلى بغداد تستمر ثلاثة أيام لبحث مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.



ونقلت صحيفة "الصباح" عن عبد الودود النصولي، رئيس جمعية رجال الأعمال اللبنانية العراقية، قوله إنه من "المؤمل أن يزور بغداد وفد حكومي لبناني رفيع في السابع من الشهر المقبل برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني منصور بطيش. وتستمر الزيارة ثلاثة أيام، وتهدف للتباحث بشأن الملفات الاقتصادية المشتركة بين البلدين".



وأضاف: "الزيارة تأتي ضمن أعمال اللجنة الوزارية اللبنانية العراقية المشتركة، والوفد، الذي يضم ممثلين عن شركات القطاع الخاص والحكومي، سيبحث على مدى ثلاثة أيام مع المسؤولين العراقيين التبادل التجاري والسياحي والتحكيم ومتعلقات التجار اللبنانيين والتعاون الحكومي".



وأعرب النصولي عن "الأمل بتفعيل التجارة المشتركة بين البلدين من خلال الطرق البرية عبر الأردن وسورية، بعدما ظلت تلك الطرق مغلقة طوال المدة الماضية، واقتصار وصول البضائع اللبنانية إلى العراق عن طريق موانئ البصرة".