مصرع 6 وإصابة 20 فى تصادم حافلة وشاحنة بالهند
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 08:38 ص
وكالاتطباعة
قتل 6 أشخاص وأصيب 20 آخرون صباح اليوم الخميس، إثر اصطدام حافلة خاصة بشاحنة بالقرب من ساتارا على طريق بون-بنغالورو الوطني، على بعد 253 كيلومترا من مومباي.
وقال مسئول من مركز شرطة ساتارا: "وقع الحادث في الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي عندما اصطدمت الحافلة التي تحمل حوالي 40 راكبا بالشاحنة من الخلف".
وأضاف: "تم نقل ثلاثة مصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى ساتار الحكومي، فيما تم إرسال المصابين بجروح طفيفة إلى مستشفيات خاصة قريبة". وفتح تحقيق في الحادث، حسبما قال المسئول.
وقال مسئول من مركز شرطة ساتارا: "وقع الحادث في الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي عندما اصطدمت الحافلة التي تحمل حوالي 40 راكبا بالشاحنة من الخلف".
وأضاف: "تم نقل ثلاثة مصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى ساتار الحكومي، فيما تم إرسال المصابين بجروح طفيفة إلى مستشفيات خاصة قريبة". وفتح تحقيق في الحادث، حسبما قال المسئول.