مصرع 6 وإصابة 20 فى تصادم حافلة وشاحنة بالهند

قتل 6 أشخاص وأصيب 20 آخرون صباح اليوم الخميس، إثر اصطدام حافلة خاصة بشاحنة بالقرب من ساتارا على طريق بون-بنغالورو الوطني، على بعد 253 كيلومترا من مومباي.



وقال مسئول من مركز شرطة ساتارا: "وقع الحادث في الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي عندما اصطدمت الحافلة التي تحمل حوالي 40 راكبا بالشاحنة من الخلف".



وأضاف: "تم نقل ثلاثة مصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى ساتار الحكومي، فيما تم إرسال المصابين بجروح طفيفة إلى مستشفيات خاصة قريبة". وفتح تحقيق في الحادث، حسبما قال المسئول.