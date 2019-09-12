مسئولو دول "الحزام والطريق" يناقشون التعاون فى الإعلام

يناقش مسئولو دول "الحزام والطريق" حاليا في بكين إمكانية التعاون في مجال الإعلام.



ويشارك 44 مسئولا من 15 دولة على طول مبادرة "الحزام والطريق" في ندوة أعمال وسائل الإعلام الجديدة 2019 التي تعقد في بكين، باستضافة وزارة التجارة الصينية خلال الفترة من 22 أغسطس الى 18 سبتمبر.



وقال يان تشنغ شنغ المسئول في مصلحة الدولة للإذاعة والتليفزيون: "تهدف هذه الندوة إلى بناء منصة اتصال مع نظرائنا في مجال الإذاعة والتلفزيون ضمن إطار "الحزام والطريق"، لمناقشة تطوير صناعة البث في سياق التكامل الإعلامي، ومواجهة المواقف والمشاكل الجديدة، إلى جانب تعزيز التنمية عالية الجودة للإذاعة والتليفزيون."



من جانبه قال باهر محمد حسين سلامة، مدير ادارة الإنترنت بالهيئة العامة للاستعلامات، رئيس الوفد المصري، إن الندوة أسهمت في تعميق فهمه للإذاعة والتليفزيون في الصين وتقنيات وسائل الإعلام الجديدة، فضلا عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.



وأضاف سلامة ان التعاون والتبادلات الاعلامية ستساعد على تعريف الشعبين المصري والصيني على بعضهما البعض، وتعميق العلاقات بين البلدين اللذين يعتبران من أقدم الحضارات العالمية.