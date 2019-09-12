%53 من الألمان يرون أن التطرف يهدد الديمقراطية

كشف استطلاع للرأي أن أكثر من نصف سكان ألمانيا يعتقدون أن الديمقراطية في بلادهم تواجه تهديدا، في ظل صعود التطرف اليميني الذي يمثل مصدر قلق.



وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة "يوجوف" لأبحاث السوق، والتي نُشرت اليوم الخميس، أن 53% ممن شملهم الاستطلاع أعربوا عن اعتقادهم أن الديمقراطية في ألمانيا في خطر.



وكان معظم من أعربوا عن قلقهم بشأن الديمقراطية من أنصار حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني، حيث بلغت نسبتهم 79%.



ويشكو الحزب، الذي حقق مكاسب كبيرة في السياسة الألمانية خلال الأعوام الأخيرة، والذي يعد حاليا أكبر حزب معارض بالبرلمان (بوندستاج)، من المعاملة غير العادلة من جانب وسائل الإعلام وسياسيين آخرين.



وتصدر المتشددون اليمينيون قائمة الكيانات التي تهدد الديمقراطية بنسبة 47%، يليهم الشعبويون اليمينيون والمهاجرون بنسبة 27%.