الاحتلال يكثف من وجوده العسكرى جنوب جنين

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الخميس، عدة حواجز وكثفت من تواجدها العسكري جنوب مدينة جنين.



وذكرت مصادر محلية لـ "وفا" أن قوات الاحتلال نشرت آلياتها في محيط بلدات سيلة الظهر ويعبد وعرابة وجبع، وعلى شارع جنين- نابلس، ودققت في بطاقات المواطنين، واستجوبتهم، ما أدى إلى إعاقة تحركاتهم.



كما اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، مكتب الجبهة الديمقراطية في مدينة رام الله.



وقال مراسل وكالة وفا إن قوات الاحتلال اقتحم مكتب "الديمقراطية" في عمارة طنوس وسط المدينة، وعاثت فيه فسادا، واستولت على بعض محتوياته.



وأشار إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت في المدينة عقب الاقتحام، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.



وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم، حي أم الشرايط في مدينة رام الله، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة من أحد المحالات التجارية.