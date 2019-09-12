هونج كونج تحظر احتجاجات لاعتبارات السلامة

حظرت شرطة هونج كونج احتجاجات مقررة الأحد المقبل بسبب "اعتبارات متعلقة بالسلامة".



جاء ذلك حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بوني ليونج، نائبة رئيس جماعة "جبهة حقوق الإنسان المدنية" التي كانت ستنظم الاحتجاجات.



وذكرت الشرطة أن قرار الحظر يأتي على ضوء احتجاجات سابقة منذ يونيو شهدت عدة إصابات خطيرة بين المتظاهرين والشرطة وصحفيين.