الصين تطلق 3 أقمار صناعية جديدة

أرسلت الصين اليوم الخميس قمرًا صناعيًا للموارد، وقمرين صناعيين صغيرين آخرين إلى المدارات المخططة، وذلك من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي بشمالي الصين.



وتم إطلاق الأقمار الصناعية الثلاثة على متن الصاروخ الحامل "لونغ مارش -4 بي" في الساعة 11:26 صباحًا بتوقيت بكين.



وسيعمل القمر الصناعي للموارد "زد واي-1 02 دي" على توفير بيانات مراقبة لإدارة أصول الموارد الطبيعية، والمراقبة الإيكولوجية، والسيطرة والوقاية من الكوارث، والحماية البيئية، والبناء الحضري، وإدارة النقل والطوارئ.



ويعود القمر الصناعي الصغير " بي إن يو -1"؛ أحد القمرين الصناعيين الصغيرين المذكورين، إلى جامعة بكين للمعلمين، بينما تملك شركة خاصة لتكنولوجيا الفضاء مقرها شانغهاي القمر الصناعي الثاني.