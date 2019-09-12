ترامب يبقى الباب مواربا أمام إمكانية تخفيف العقوبات على إيران

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران، من أن تخصيبها اليورانيوم "سيكون خطيرا جدا عليها"، في حين بقي موقفه ملتبسا حيال القضية الحساسة المتمثلة في احتمال رفع العقوبات تمهيدا لاجتماع مع نظيره حسن روحاني.



وقال ترامب في المكتب البيضاوي: "لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية (...) سيكون التخصيب خطيرا جدا عليها".



ولدى سؤاله عن رفع جزئي محتمل للعقوبات، أجاب ترامب: "سنرى، سنرى".



وأضاف: "أعتقد أن ايران لديها امكانات مهمة (...) نأمل في التوصل إلى اتفاق" وأعاد تأكيد اقتناعه بأن طهران "ترغب في التوصل إلى اتفاق".