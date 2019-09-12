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مصر

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 33 درجة

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 07:53 ص
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى:-

القاهرة 24 33
شبين الكوم 24 33
طنطا 24 33
دمنهور 24 32
الإسكندرية 25 30
بلطيم 23 30
مطروح 22 30
السلوم 22 31
سيوة 20 34
بورسعيد 24 30
دمياط 24 30
الزقازيق 24 34
الإسماعيلية 22 34
السويس 23 34
العريش 22 31
رفح 21 31
رأس سدر 24 34
نخل 19 32
نويبع 27 35
طابا 25 32
كاترين 16 31
الطور 26 32
شرم الشيخ 28 36
الغردقة 26 36
مرسى علم 28 34
الفيوم 24 34
بنى سويف 24 35
المنيا 22 35
أسيوط 24 36
سوهاج 25 37
قنا 25 38
الأقصر 25 39
أسوان 26 39
أبوسمبل 25 39
الوادى الجديد 24 38
شلاتين 27 36
أبو رماد 26 35
حلايب 27 34
رأس حدربة 28 33.

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