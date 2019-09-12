الصحة: القسطرة القلبية تتصدر قائمة التخصصات الطبية لـ"قوائم الانتظار"

أكدت وزارة الصحة والسكان إن جراحات القسطرة القلبية تصدرت قائمة عمليات التخصصات الجراحية التي تم إجراؤها ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم انتظار التدخلات الطبية الحرجة، حيث بلغت نسبتها 45.2%.



وأشارت الوزارة إلى أنه تلتها جراحات الرمد بنسبة 32.7%، ثم جراحات القلب المفتوح بنسبة 7.3%، لافتة إلى أن جميع العمليات يتم إجراءها بالمجان، حيث لا يتحمل المريض أي تكاليف مالية، كما يتم تقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى.



وأوضحت وزارة الصحة، أن مستشفيات الوزارة المشاركة في المبادرة أجرت 146577 عملية جراحية بنسبة 64% من إجمالى العمليات الجراحية التي تم إجراؤها، تليها المستشفيات الجامعية بعدد عمليات 61623 بنسبة 27%، من أصل عدد العمليات.

