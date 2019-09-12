نصائح طبية عند إجراء الأشعة بالصبغة

قدم مركز المعلومات الدوائية بالإدارة المركزية للصيدلة التابعة لوزارة الصحة والسكان، عدد من النصائح الطبية للتدخلات الطبية التى قد تحدث عند إجراء أشعة بالصبغة مع عدد من الأدوية.



وقال المركز إن استخدام الصبغات المستخدمة عند إجراء الحقن الوريدى قد يؤدى للإصابة بالفشل الكلوى، إذا كان المريض يتناول بعض الأدوية التى لها تأثير على وظائف الكلى.



وأشار إلى أنه من أمثلة التدخلات الدوائية مع تلك الصبغات، بعض أدوية مرض السكر مثل ميتفورمين "جلوكوفاج – سيدوفاج"، وبعض أدوية العلاج الكيماوى لمرضى السرطان، وبعض المسكنات مثل "بروفين – كتافلام"، وبعض المضادات الحيوية مثل أميكاسين، وبعض الأدوية المدرة للبول مثل فيروسيمايد "لاسيكس".



وشددت على ضرورة وقف تناول العلاج لمدة يومين قبل وبعد الفحص الطبى باستخدام الصبغات.