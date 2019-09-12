ميسى ينهى الجدل تمامًا: لا أريد مغادرة برشلونة

أنهى ليونيل ميسي نجم فريق نادي برشلونة الإسباني الجدل تمامًا بشأن إمكانية رحيله عن البرسا بعد القنبلة التي فجرتها صحيفة الباييس.



وكانت الصحيفة الإسبانية قد أكدت أن ميسي يمتلك بندًا في عقده يسمح له بالرحيل عن برشلونة إلى خارج أوروبا في نهاية شهر يونيو من كل عام، وهو ما أكده رئيس البلوجرانا، جوسيب ماريا بارتوميو، قبل أيام.



إلا أن خافيير بوردان، مدير كرة القدم بنادي برشلونة، طمأن جماهير الفريق الكتلوني بشأن مستقبل البرغوث الأرجنتيني، حيث أشار إلى أنه واثق من استمرار صاحب الـ 32 عامًا، لأنه لاعب لا يلهث وراء الأموال.



وجاءت تصريحات جديدة من أبي تياجو لتحسم الجدل تمامًا وتنهي باب النقاش حول هذا الأمر، حيث قال وفقًا لصحيفة سبورت الإسبانية "برشلونة هو بيتي، لا أريد المغادرة ولكني أرغب في الفوز".



كما تحدث عن زوجته وأم أبنائه وحبيبة الطفولة، أنتونيلا، فقال "هي كل شيء بالنسبة لي، زوجة رائعة، تعرف كيف تقتحمني، خصوصًا في الأوقات السيئة".