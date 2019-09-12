ميسى يشكك فى جهود برشلونة لاستعادة نيمار

تطرق ليونيل ميسي نجم فريق نادي برشلونة الإسباني للحديث عن صفقة نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والتي لم تكتمل خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.



وحاول النادي الكتلوني استعادة الدولي البرازيلي، في ظل رغبة أكيدة من جانب اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا في العودة إلى كامب نو، إلا أن المفاوضات مع مسؤولي النادي الباريسي لم تكلل بنجاح بسبب المطالب المادية الكبيرة لنادي العاصمة الفرنسية.



ومن المفهوم أن ميسي كان أحد أكبر الداعمين لعودة نيمار إلى البرسا، مع تقارير صحفية تدعي أن غرفة ملابس البلوجرانا أبرزت أهمية عودة نيمار إلى الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، من أجل تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.



أبو تياجو قال خلال مقابلة مع صحيفة سبورت الإسبانية "كنت سأحب مجئ نيمار. للأمانة، لا أعرف ما إذا كان برشلونة قد فعل كل شيء من أجل عودته، ولكن صحيح أن التفاوض مع باريس سان جيرمان ليس أمرًا سهلًا".



وأضاف "على المستوى الرياضي، نيمار واحد من الأفضل في العالم. ومعه، على مستوى الصورة والرعاة، كان سيحقق النادي قفزة".