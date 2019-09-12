السودان.. اتفاق على تأجيل تشكيل المجلس التشريعى وحكومات الولايات

اتفقت الأطراف السودانية، في جولة مباحثات عاصمة الجارة الجنوبية "جوبا" بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي وحكومات الولايات إلى حين التوقيع النهائي على وقف "الأعمال العدائية" ووصول قادة الحركات الى الخرطوم.



وتنص المادة الرابعة في فصل تشكيل المجلس التشريعي الواردة في الوثيقة الدستورية الموقعة في 4 أغسطس الماضي، على أن يشكل المجلس التشريعي الانتقالي ويباشر مهامه في فترة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة.



وقال المتحدث الرسمي باسم الجبهة الثورية، محمد زكريا، إن اتفاق إعلان جوبا المشترك لبدء التفاوض بين وفد المجلس السيادي الممثل لحكومة الفترة الانتقالية في السودان والحركات المسلحة، نص على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي وحكومات الولايات إلى حين التوقيع النهائي على وقف العدائيات ووصول قادة الحركات إلى الخرطوم.