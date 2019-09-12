بريطانيا تواجه سيناريو مروعا مع البريكست العسير

أظهرت وثائق رسمية نشرت الأربعاء أنّ بريطانيا قد تواجه نقصًا في الأدوية والمواد الغذائية إذا ما خرجت من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وذلك بسبب الزحمة التي يرجح أن تحصل في الموانئ وعدم استعداد الجمهور أو السوق بما يكفي لهذا السيناريو.



وأظهرت الوثائق المتعلّقة بهذه الخطة أنّه في حالة بريكست بدون اتفاق فإنّ سلطات المملكة تتوقّع حدوث اضطرابات قصيرة الأجل في 12 مجالًا رئيسيًا، بما في ذلك إمدادات المياه والغذاء والصحّة والنقل والحدود، فضلًا عن إمكانية حدوث "اضطرابات عامة".



وبحسب الوثيقة فإنّ المشروع البريطاني لإزالة الرقابة على الحدود الإيرلندية "لن يكون على الأرجح مستدامًا لوجود مخاطر كبيرة على صعد الاقتصاد والقانون والأمن البيولوجي"، مما يعني احتمال ظهور سوق سوداء في المناطق الحدودية.



ووفقًا لوثائق عملية "يلو هامر" المؤرّخة في 2 أغسطس فقد لا تتمكن نسبة تصل إلى 85% من شاحنات نقل البضائع البريطانية من عبور مراكز الجمارك الفرنسية إذا ما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، مما سيؤدّي إلى انخفاض بنسبة تتراوح بين "40 و60% في المستوى الحالي" لحركة المرور.



وبحسب الوثائق فإنّ هذه الاضطرابات قد تستمر لثلاثة أشهر وقد "يكون لها تأثير على توريد الأدوية والمعدات الطبية"، وكذلك على المنتجات الغذائية الطازجة.