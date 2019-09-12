البنك الدولى يدعم السودان وفق أولويات الحكومة الجديدة

كشفت كارولين ترك، المدير القُطري للبنك الدولي، عن مساعٍ يقودها البنك الدولي لاستقطاب المساعدات الخارجية للسودان عبر صندوق المانحين، مؤكدة استعدادهم لدعم الخرطوم ووفق أولويات الحكومة الانتقالية الجديدة.



والتقت "ترك" في الخرطوم، رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ووزير ماليته إبراهيم البدوي، كل واحد على حدة، وبحثت معهما سبل دعم البنك الدولي للسودان.



وأكدت المسؤولة، خلال اللقاءين بحسب وكالة السودان للأنباء الرسمية، استعداد البنك الدولي لمساعدة السودان، للاستفادة من تجارب الدول الشبيهة الناجحة في مجالات التنمية وتطوير الخدمات، وتشجيع المانحين للاستثمار فيه.



وقالت: "البنك الدولي سيدعم المشاريع الحكومية التنموية في السودان خلال الفترة المقبلة".



من جانبه، أكد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، استعداد حكومته للتعاون مع البنك الدولي بما يخدم مصلحة البلاد.



بدوره، طلب إبراهيم البدوي، وزير المالية السوداني، من البنك الدولي تعزيز جهود حكومة بلاده في تحقيق الأولويات التي طرحتها ومساعدتهم لبناء شراكة ذكية مع المجتمع الدولي لدعم التنمية، ومساعدة السودان في استعادة تعاونه المصرفي مع العالم الخارجي.



وأطلع الوزير مسؤولة البنك الدولي على البرنامج الإسعافي الذي تسعى الحكومة لتنفيذه خلال المرحلة الراهنة بهدف تطوير قدرات الاقتصاد.



وشدد على أن أولويات السودان الراهنة تتمثل في تخفيف أعباء المعيشة والحد من الفقر ومعالجة البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب والتحول من المساعدات الإنسانية إلى المساعدات التنموية في المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات.