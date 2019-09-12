ريال مدريد يستعيد قوة ضاربة قبل موقعة ليفانتى

واصل ريال مدريد استعدادته لمواجهة ليفانتي، السبت المقبل، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.



وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد استعاد الريال خدمات الثلاثي الدولي سيرجيو راموس وداني كارفاخال ولوكا يوفيتش، والذي شارك في مران أمس الأربعاء، بشكل طبيعي.



وعاد يوفيتش إلى "فالديباس" مركز تدريبات ريال مدريد، في وقت مبكر عن الثنائي الإسباني، وذلك بعد اصابته مع صربيا.



وشارك الثنائي إيدين هازارد وخاميس رودريجيز، مع زملائهما في التدريبات لليوم الثاني على التوالي، بشكل طبيعي، في حين شارك إبراهيم دياز لأول مرة.



من جهته، واصل لوكا مودريتش برنامجه التأهيلي في الجيم، كما استأنف الثنائي إيسكو وماركو أسينسيو عمليات الشفاء من الإصابة.



بينما غاب عن الحصة التدريبية الثنائي، الفرنسي رافائيل فاران والحارس ألفونس أريولا، الذي لم ينضم بعد لتدريبات الفريق منذ انضمامه من باريس سان جيرمان الفرنسي، الأسبوع الماضي.



واستعان ريال مدريد بخدمات رباعي فريق (الكاستيا)، وهم دييجو ألتيوب، خافيير بيلمان، ألفارو برافو، وألفارو فيدالجو، والذين شاركوا في مران الفريق الأول.