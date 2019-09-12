محمد صبحى: لن أعتزل حتى إذا لعبت بالدرجة الرابعة

قال محمد صبحي، حارس مرمى الإسماعيلي السابق والداخلية الحالي، إن مطالبة الجماهير بعودته لقلعة الدراويش بعد رحيله بموسمين، أكبر رد اعتبار له، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعد وسامًا على صدره، حتى إن لم يعد مجددًا.



وأضاف "صبحي" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كان لمجلس الإدارة وسعفان الصغير رأي آخر فلوجهة نظرهم كل الاحترام، وهذا يؤكد للجميع السبب الحقيقي وراء رحيلي من النادي وأن المشكلة لم تكن مادية كما أشيع في ذلك الوقت".



وتابع: "لن اعتزل كرة القدم طالما كنت قادرًا على العطاء حتى إذا لعبت بدوري الدرجة الرابعة، سوف أستمر لحين عودتي لبيتي وأخذ قراري بالابتعاد عن معشوقتي كرة القدم، وأنا مستمتع بالتعب والإصرار علي ممارستها لحين أخذ قراري بالاعتزال".

