عمدة باريس لنيمار: مزق نفسك من أجل سان جيرمان

وجهت آن هيدالجو، عمدة العاصمة الفرنسية باريس، عدة رسائل للنجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، مهاجم بي إس جي.



وقالت هيدالجو في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية "يجب أن يساعدنا نيمار على الفوز، أحب كرة القدم وأحب فريق بي إس جي، وأشجعه منذ فترة".



وأضافت: "لقد اقترنت صورة نيمار ببرج إيفل واللونين الأزرق والأحمر اللذين يرمزان لباريس وبي إس جي".



وتابعت: "نحن نحب نيمار، نحب هذا الفتى، لذا عليه أن يمزق نفسه للفوز بدوري أبطال أوروبا".



وشددت هيدالجو: "يجب أن يهدأ اللاعب البرازيلي، ويساعد الفريق الذي ضحى كثيرًا من أجل ضمه، واستقبله بشكل رائع في باريس".



وأتمت (آن) تصريحاتها في هذا الشأن: "بالتأكيد يمر اللاعب أحيانا بلحظات عصيبة مع الجماهير، ولكن إذا قدم نيمار كل ما لديه، سيغفر أنصار الفريق له".