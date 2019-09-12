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رياضة

فيرارى يحقق فوزا إلكترونيا

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:04 ص
فيرارى يحقق فوزا
فيرارى يحقق فوزا إلكترونيا
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بعد انتصارين متتاليين على حلبة السباقات الحقيقية، حقق فيراري فوزا مزدوجا، أمس الأربعاء، في العالم الافتراضي، عقب انتصار الإيطالي ديفيد تونيتزا، في أول مشاركة لفريق "فورمولا 1" للسيارات، في سلسلة السباقات الإلكترونية.

وفاز تونيتزا على محاكاة لحلبتي البحرين والصين، ثم احتل المركز الثالث على حلبة شوارع أذربيجان الافتراضية.

وغاب فيراري عن السباقات الإلكترونية العام الماضي، وهو الفريق الوحيد الذي لم يشارك في السلسلة، لكن العلامة التجارية الأقدم والأكثر نجاحا في فورمولا 1 عوضت الوقت الضائع في لندن.

وأنهى تونيتزا (17 عاما) اليوم ورصيده 65 نقطة، متقدما بفارق 22 نقطة على أقرب ملاحقيه الدنمركي فريدريك راسموسن الذي فاز بسباق باكو مع فريقه رد بول.

وفاز شارل لوكلير (21 عاما) سائق فيراري بسباق جائزة إيطاليا الكبرى، الأحد، لصالح فريقه أمام جماهيره على حلبة مونزا لأول مرة منذ 2010، بعد 8 أيام من انتصار السائق القادم من موناكو في بلجيكا.

واستهل بريندون لي، الفائز باللقب الأول في 2017 ثم احتفظ به العام الماضي مع مرسيدس، مشوار الدفاع عن لقب السباقات الإلكترونية بأداء باهت.

وكانت أفضل نتائج المتسابق البريطاني حصوله على المركز الرابع في سباق باكو ويحتل المركز السادس في الترتيب العام بفارق 22 نقطة.

وتقام 3 فعاليات أخرى لتحديد بطل فورمولا 1 الافتراضي والفريق الفائز لعام 2019، وستكون الجولة المقبلة في الثاني من أكتوبر.

وارتفعت الجائزة المالية لأكثر من الضعف من 2018 إلى 500 ألف دولار في المجمل.

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