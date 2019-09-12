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عالم

جوتيريس عن تصريحات نتنياهو: تنفيذها انتهاك جسيم للقانون الدولى

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 02:34 ص
جريدة الدستور
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أمس الأربعاء، عن قلقه من عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية إذا أعيد انتخابه.

وقال جوتيريس إن هذا الإجراء "سيمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي"، مضيفا أنه سيكون "مدمرا لإمكانية إحياء المفاوضات والسلام الإقليمي".

وأكد في بيان أن "مثل هذه الخطوات ستدمر احتمال إحياء المفاوضات والسلام الإقليمي، وتقوض بشدة حل الدولتين".

والثلاثاء الماضي، تعهد نتنياهو بضم غور الأردن إلى إسرائيل في حال أعيد انتخابه في الانتخابات التي ستجري الأسبوع المقبل.

ويشكل غور الأردن نحو 30% من الضفة الغربية، والمنطقة الحدودية الشرقية للضفة مع الأردن، ويعتبر منطقة استراتيجية للدولة الفلسطينية المستقبلية.

الإعلان الإسرائيلي قوبل بعاصفة رفض عربية ودولية، حيث أكد الاتحاد الأوروبي أن تعهّد نتنياهو بضم غور الأردن وشمال البحر الميت "يقوّض فرص السلام".

ودعت السعودية إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث هذا الموضوع ووضع خطة تحرك عاجلة، وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

كان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي أعلن ترحيب بلاده واستجابتها الفورية لدعوة السعودية، معربا عن استنكار الإمارات الشديد ورفضها القاطع لما أعلنه نتنياهو.

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