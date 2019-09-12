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اقتصاد

النقد الدولى: السعودية تنجح فى خفض أسعار العقارات

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 02:31 ص
السعودية تنجح فى
السعودية تنجح فى خفض أسعار العقارات
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كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، أن معروض المنازل الجديدة في السعودية يشهد نموًا ملحوظًا بسبب "المبادرات الحكومية" التي أطلقتها وزارة الإسكان وتستهدف بناء مساكن بأسعار ميسرة، وهو ما نتج عنه نمو قوي في الإقراض العقاري، وتراجع في أسعار العقارات.

وتوقع صندوق النقد أن يؤدي اعتماد صناديق الاستثمار العقارية المتداولة وغيرها من المبادرات إلى تخفيف القيود المالية التي كانت تواجهها شركات التطوير العقاري.

وأوضح التقرير أن الحكومة أطلقت برامج لبناء مساكن بأسعار ميسرة لزيادة نسب التملك، كما تتيح لشركات التطوير العقاري فرص الحصول على الأراضي والتمويل، وتشجع استخدام تقنيات البناء الجديدة لزيادة المعروض من المساكن.

وأضاف أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء ساعد في تحفيز تطوير تلك الأراضي لزيادة المعروض في السوق.

وأشار إلى أهمية الخطوة التي اتخذتها الجهات الحكومية في فبراير 2018 بتوفير قروض عقارية مدعومة قيمتها 120 مليار ريال للمساهمة في توفير مساكن ملائمة للمواطنين بجودة عالية وسعر أقل بالشراكة مع شركات التطوير العقاري في القطاع الخاص.

كما اعتبر التقرير برنامج الإسكان التنموي خطوة إيجابية لبناء مساكن بأسعار ميسرة للأسر المستحقة للإعانات الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

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